В Рыбинске расторгли контракт с подрядчиком, затягивавшим сроки ремонта театра

В Рыбинском театре продолжается ремонт. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

В Рыбинске расторгли контракт с подрядчиком, который затягивал сроки ремонта драматического театра. На объект уже вышла другая организация.

«Строители работают и снаружи, и внутри здания. Установлены леса, идет утепление фасада со стороны внутреннего двора. В фойе уложена плитка. В ближайшее время приступим к оформлению входной группы, облицовке мрамором и замене лестниц на крыльце», - сказал глава города Дмитрий Рудаков.

В части театра, где находятся мастерские, костюмерные и гримерки заменили окна, сейчас рабочие устанавливают новые инженерные коммуникации. Сделан ремонт хозблока и гаража.

В зрительном зале по-новому оформили стены.

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