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НовостиОбщество29 июля 2026 12:03

В Рыбинске расторгли контракт с подрядчиком, затягивавшим сроки ремонта театра

Работы ведет новая организация
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Рыбинском театре продолжается ремонт.

В Рыбинском театре продолжается ремонт.

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

В Рыбинске расторгли контракт с подрядчиком, который затягивал сроки ремонта драматического театра. На объект уже вышла другая организация.

«Строители работают и снаружи, и внутри здания. Установлены леса, идет утепление фасада со стороны внутреннего двора. В фойе уложена плитка. В ближайшее время приступим к оформлению входной группы, облицовке мрамором и замене лестниц на крыльце», - сказал глава города Дмитрий Рудаков.

В части театра, где находятся мастерские, костюмерные и гримерки заменили окна, сейчас рабочие устанавливают новые инженерные коммуникации. Сделан ремонт хозблока и гаража.

В зрительном зале по-новому оформили стены.

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