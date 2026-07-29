Выставка минского монастыря пройдет в Ярославле

Православная ярмарка пройдет в Ярославле. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Православная выставка-ярмарка «Кладезь», организованная Свято-Елисаветинским монастырем Минска, пройдет в Ярославле с 31 июля по 14 августа.

На благотворительной ярмарке, которая развернется у стен Вознесенского и Сретенского храмов, можно будет приобрести иконы, православную литературу, керамику ручной работы, сувениры из витражного стекла, одежду, продукцию монастырской здравницы и многое другое. Все собранные средства направят на дела милосердия обители.

Для гостей подготовили программу. Пройдут мастер-классы, откроются экспозиция «История рукописной книги» и музейная комната «Скрипторий», выступят артисты кукольного театра «Батлейка». С 12 по 14 августа запланированы встречи с монахиней Марией Литвиновой.

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