Глава региона поручил разобраться, почему нет воды в Рыбинске и света Гаврилов-Яме

Жителей Рыбинска оставили без горячей воды. Фото: Анастасия Черникова. Перейти в Фотобанк КП

На отсутствие горячей воды массово жалуются жители Рыбинска. Горожане с улицы Бориса Рукавицына рассказывают, что сроки плановых работ уже прошли, а воды в квартирах как не было, так и нет.

«При этом у коммунальных служб свои графики проведения испытаний, по некоторым адресам они уже завершены. Поручил разобраться и принять меры. Подготовка к новому отопительному сезону – это важно, но люди должны обладать достоверной информацией, а не ждать месяцами базовых бытовых удобств», - сказал губернатор Михаил Евраев.

Пока рыбинцы греют воду, чтобы помыться, жители Гаврилов-Яма ходят в потемках. Пропало освещение на улицах Победы, Строителей, Менжинского и других. Как оказалось, ураган повредил автоматику на кабеле управления. Неисправность обещают оперативно устранить.

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