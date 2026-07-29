Минздрав опубликовал график работы пунктов «Шаг к здоровью в Ярославской области»

Акция "Шаг к здоровью" продолжается в Ярославской области. ФОТО: минздрав ЯО

В Ярославской области продолжается акция «Шаг к здоровью». Региональное министерство здравоохранения опубликовало график работы медпунктов акции в августе.

Жители Ярославской области могут пройти экспресс-обследование бесплатно и без записи. Медики проверят давление, уровень глюкозы, холестерина и углекислого газа в крови.

За пять лет, что проводится эта акция, здоровье в брендированных палатках проверили около 60 тысяч человек.

ФОТО: минздрав ЯО

ФОТО: минздрав ЯО

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