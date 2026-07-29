«Ярэнерго» завоевал награды на Всероссийском конкурсе

Ярославские энергетики - в числе лучших в стране. ФОТО: пресс-служба ПАО «Россети Центр – «Ярэнерго».

Филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго» вошел в число победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», завоевав шесть призовых мест, сообщили в пресс-службе.

Конкурс ежегодно объединяет предприятия, внедряющие передовые практики в сфере социальной политики и развития кадрового потенциала персонала. В этом году на региональный этап поступило 69 заявок от 41 организации.

Филиал «Ярэнерго» занял первые места в следующих номинациях: «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» и «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы». Кроме того, компания завоевала еще четыре награды за второе место за достижения в области сокращения производственного травматизма, развитие кадрового потенциала, социального партнерства и благотворительность. По итогам регионального этапа «Ярэнерго» номинирован для участия в федеральном этапе конкурса.

– Высокая оценка сразу в нескольких номинациях – это результат ежедневной работы всего коллектива. Мы стремимся создавать комфортную рабочую среду, где люди чувствуют уверенность, возможности для профессионального роста и поддержку со стороны работодателя, – отметил и.о. директора филиала «Россети Центр» – «Ярэнерго» Владимир Плещев.

Реклама. erid: 2W5zFHfyzSu Филиал ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» ИНН 6901067107 ОГРН 1027600847581 Адрес: Ярославль, Воинова, 12