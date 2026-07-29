В Угличе возобновится работа «Дома кино»

"Дом кино" вновь откроется в Угличе. Фото: Правительство Ярославской области.

В Угличе с 1 августа снова будут работать кинозалы «Дома кино». После продолжительного перерыва, власти нашли способ вернуть в город «большой экран».

По словам губернатора Ярославской области, все оборудование сохранилось и готов к запуску.

«Первые показы советских и российских кинолент разных жанров начнутся уже 1 августа и будут бесплатными. Специальная акция продлится, пока кинозал проходит необходимое лицензирование. В дальнейшем, после получения всех документов, будет введена плата за просмотр, но уровень ее сделаем доступным», - сказал Михаил Евраев.

В кинотеатре на улице Ольги Берггольц оборудованы три зала: красный (3D) – на 144 места, синий (3D) и зеленый (2D) – на 70 мест каждый. Алгоритм бронирования билетов на бесплатные сеансы появится в ближайшее время в афише кинотеатра.

Предполагается, что платные сеансы начнутся с 31 октября. Для школьников сделают специальные программы «В кино всем классом». Билеты также можно будет приобрести по «Пушкинской карте».

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