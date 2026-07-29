Ярославский подросток расстрелял остановку, чтобы похвастаться перед друзьями

В Первомайском округе задержали 17-летнего вандала с пневматикой. Фото: УМВД по Ярославской области.

17-летний житель Первомайского района из-за хвастовства испортил новый остановочный комплекс в селе Кукобой. В полицию обратился представитель дорожной службы, когда обнаружил, что несколько стекол разбиты. Ущерб оценили в 47 тысяч рублей.

Установить хулигана помогли камеры видеонаблюдения. Задержанный юный житель одной из деревень рассказал, что купил пневматический пистолет на маркетплейсе и захотел похвастаться им перед друзьями. Для этого он пять раз выстрелил по стеклам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

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