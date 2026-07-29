Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 июля 2026 8:57

Ярославский подросток расстрелял остановку, чтобы похвастаться перед друзьями

17-летний парень пять раз выстрелил по стеклам остановочного комплекса
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Первомайском округе задержали 17-летнего вандала с пневматикой.

В Первомайском округе задержали 17-летнего вандала с пневматикой.

Фото: УМВД по Ярославской области.

17-летний житель Первомайского района из-за хвастовства испортил новый остановочный комплекс в селе Кукобой. В полицию обратился представитель дорожной службы, когда обнаружил, что несколько стекол разбиты. Ущерб оценили в 47 тысяч рублей.

Установить хулигана помогли камеры видеонаблюдения. Задержанный юный житель одной из деревень рассказал, что купил пневматический пистолет на маркетплейсе и захотел похвастаться им перед друзьями. Для этого он пять раз выстрелил по стеклам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен