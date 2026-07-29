В Ярославле оштрафовали владельца дома с атлантами на 100 тысяч рублей

В Дом Дунаева Ярославля могли зайти все желающие. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Собственника «Дома Дунаева», который в Ярославле больше известен как дом с атлантами, оштрафовали на 100 тысяч рублей. В марте этого года было установлено, что объект культурного наследия никак не закрыт для посторонних и войти в него мог кто угодно.

«Государственная служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области объявила предостережение собственнику. Однако меры по ограничению доступа третьих лиц приняты не были, проведенная проверка подтвердила факт свободного доступа на территорию памятника истории и культуры», - сказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

ООО «Момо Групп», которое владеет зданием с июля 2023 года, оштрафовано на 100 тысяч рублей. Постановление еще не вступило в законную силу.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен