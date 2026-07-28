Ярославец вошел в двадцатку лучших водителей автобусов в стране

Ярославец вошел в двадцатку лучших водителей. Фото: Правительство Ярославской области.

Лучшего водителя России и Белоруссии выбирали в Набережных Челнах на конкурсе «Лучший водитель автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов». Ярославскую область на соревнованиях представлял водитель автотранспортного предприятия АО «Ярославское АТП» Александр Сидоренко.

Конкурсная программа включала проверку Правил дорожного движения, скоростного маневрирования и комфортного вождения. Все этапы проходили на низкопольных городских автобусах марки «НЕФАЗ». За звание лучшего боролись опытные водители в категории «автобусы большой вместимости», у каждого из которых за плечами не менее года стажа управления транспортом категории D.

Александр занял 16-е место на открытом конкурсе среди 51 участника из 42 городов.