В Ярославле нынче отремонтируют три дополнительных двора

Некоторые дворы уже почти готовы. Фото: Мэрия Ярославля.

Ранее было запланировано комплексное обновление 38 дворов. На четырех дворах степень готовности превышает 90%, еще на шести — выполнено более половины запланированных работ. Также идет подготовка и установка 13 детско-игровых площадок: по всем из них готова проектная документация, пройдена экспертиза, определены подрядчики.

В мэрии сообщили, что за счет экономии средств и с привлечением финансирования 2027 года подготовлена документация еще на три двора. Скоро пройдут торги.

Контроль за качеством и сроками работ ведет служба технического надзора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ». Еженедельно проходят городские штабы с участием подрядных организаций, а при необходимости организуются выездные совещания для оперативного решения возникающих вопросов.