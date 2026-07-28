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НовостиПроисшествия28 июля 2026 13:48

Прокуратура Ярославля организовала проверку по факту ДТП с автобусом

На месте работает представитель надзорного ведомства
Георгий БРИНЧУК
В ДТП пострадали шестеро.

В ДТП пострадали шестеро.

Фото: Прокуратура Ярославской области..

Прокуратура Ленинского района Ярославля по поручению областной прокуратуры организовала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса.

Ранее мы писали, что днем 28 июля автобус ООО «Первая пассажирская компания» врезался в припаркованную на обочине «Газель». Шесть человек, в том числе два пассажира автобуса, водитель и пассажиры «Газели», попали в больницу с травмами.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, включая вопросы безопасности пассажирских перевозок. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в прокуратуре.

Для координации действий сотрудников правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор района Алексей Щербаков. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль.