Прокуратура Ярославля организовала проверку по факту ДТП с автобусом

В ДТП пострадали шестеро. Фото: Прокуратура Ярославской области..

Прокуратура Ленинского района Ярославля по поручению областной прокуратуры организовала проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса.

Ранее мы писали, что днем 28 июля автобус ООО «Первая пассажирская компания» врезался в припаркованную на обочине «Газель». Шесть человек, в том числе два пассажира автобуса, водитель и пассажиры «Газели», попали в больницу с травмами.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, включая вопросы безопасности пассажирских перевозок. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в прокуратуре.

Для координации действий сотрудников правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор района Алексей Щербаков. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль.