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НовостиОбщество28 июля 2026 13:28

Ярославцам бесплатно расскажут по телефону об опасной инфекции

Горячая линия работает в управлении Роспотребнадзора
Георгий БРИНЧУК
Ярославцам расскажут о профилактике инфекции. Фото: Георгий БРИНЧУК

Ярославцам расскажут о профилактике инфекции. Фото: Георгий БРИНЧУК

Специалисты до 7 августа расскажут всем желающим о профилактике, симптомах и протекании энтеровирусной (неполио) инфекции.

В течение этого времени можно получить консультации по мерам личной и общественной профилактики заболевания, информацию о правилах безопасности во время отдыха на природе и в поездках на курорты, данные о симптомах энтеровирусной инфекции, алгоритм обработки овощей, фруктов и ягод перед употреблением и рекомендации по личной гигиене и питьевому режиму.

Звонить можно по номерам, приведенным ниже.

Телефоны для консультаций. Фото: управление Роспотребнадзора по Ярославской области

Телефоны для консультаций. Фото: управление Роспотребнадзора по Ярославской области