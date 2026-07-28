Ярославцам бесплатно расскажут по телефону об опасной инфекции

Ярославцам расскажут о профилактике инфекции. Фото: Георгий БРИНЧУК

Специалисты до 7 августа расскажут всем желающим о профилактике, симптомах и протекании энтеровирусной (неполио) инфекции.

В течение этого времени можно получить консультации по мерам личной и общественной профилактики заболевания, информацию о правилах безопасности во время отдыха на природе и в поездках на курорты, данные о симптомах энтеровирусной инфекции, алгоритм обработки овощей, фруктов и ягод перед употреблением и рекомендации по личной гигиене и питьевому режиму.

Звонить можно по номерам, приведенным ниже.