Под Ярославлем задержан ивановский студент с липовыми правами

Студенту грозит реальный срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

22- летнего студента из соседнего региона обвиняют в использовании заведомо поддельного удостоверения.

В мае 2026 парень арендовал «Ладу Гранту» и поехал в Мышкин. Возле села Охотино его остановили гаишники, водитель предъявил инспектору поддельное водительское удостоверение на свое имя, которое купил через интернет за 60 тысяч рублей.

Липовые права изъяли, а на студента завели уголовное дело, которое направлено в Мышкинский районный суд для рассмотрения по существу.

В областной прокуратуре уточнили, что виновнику грозит до года лишения свободы.