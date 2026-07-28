В Ярославле 82-летняя пенсионерка сломала ребра, упав в автобусе

Пенсионерка из Ярославля получила компенсацию за падение в автобусе. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

82-летняя пенсионерка получила компенсацию морального вреда за травму, которую она получила, упав в автобусе.

Несчастный случай произошел в ноябре 2023 года. Пожилая женщина вошла в салон, поставила сумки на сиденье и уже хотела сесть, но не успела. Водитель резко тронулся, пассажирка упала между сиденьями. Врачи диагностировали переломи ребер со смещением и повреждение легкого.

Пострадавшей потребовалась экстренная операция. Женщина сначала находилась на стационарном лечении и ввиду преклонного возраста длительное время лечилась амбулаторно.

Прокуратура поддержала иск пенсионерки к транспортной компании. Компенсация морального вреда в связи с причинением вреда здоровью составила 400 тысяч рублей.

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