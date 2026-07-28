Два музыкальных фонтана установят в Ростове Великом

В Ростове Великом установят еще два фонтана. ФОТО: zakupki.gov

В историческом центре Ростова Великого установят музыкальные фонтаны под названием «Волна времени» и «Арки». Такое благоустройство древнего города обойдется в 25 миллионов рублей.

Как сообщает ГТРК «Ярославия», диаметр большого фонтана составит 12 метров, а высота 25 струй – до шести метров. Второй фонтан будет меньше – восемь на восемь метров. Сделают 17 струй с высотой до трех метров.

У подрядчика на выполнение работ будет 60 дней с момента подписания контракта.

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