Какие ограничения введут в Рыбинске в День города

В Рыбинске ограничат продажу спиртного в День города. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Для обеспечения безопасности гостей Дня города, Рыбинская администрация внесла ряд ограничений.

В первую очередь, это связано с перекрытием нескольких улиц и запретом на парковку в определенных местах в определенные часы.

Магазинам, которые находятся рядом с местами проведения массовых мероприятий, рекомендовали отказаться от продажи колюще-режущих предметов и алкоголя, в том числе и пива. «Сухой закон» будет действовать с 10 утра до 18 часов.

На площади перед ДС «Полет», Красной площади, улице Бульварной, улице Крестовой и примыкающих к ней улицах установят контрольно-пропускные пункты с металлорамками и фан-барьеры.

«С 00:00 до 20:00 операторам рекомендуется приостановить парковку и эксплуатацию электросамокатов и велокарет в местах проведения мероприятий, а также на территории Волжского парка», - сказали в администрации Рыбинска.

В День города не получится поиграть в дартс – на праздничных площадках запретили использовать дротики. Покататься на лошадях и пони можно будет только в специально отведенных местах.

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