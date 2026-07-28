Жительница Ярославля написала стихотворение в честь медиков, которые спасли ее отца

В министерстве здравоохранения Ярославской области рассказали, как молодые специалисты скорой помощи – врач Виталий Суворов и фельдшер Даниил Большаков – два часа боролись за жизнь пациента и сделали все возможное (и невозможное), чтобы его спасти.
- Я до сих пор не могу подобрать слов, чтобы передать, что творилось у меня в душе, когда увидела, что папе плохо. Ситуация была критической, жизнь моего отца висела на волоске, - написала в минздрав дочь спасенного пенсионера. - Но приехали они — Виталий Владимирович и Даниил Дмитриевич. Эти совсем ещё молодые ребята в течение двух долгих часов в домашних условиях непрерывно и самоотверженно боролись за его жизнь. Им пришлось применить дефибриллятор и провести сложнейшие реанимационные мероприятия. Они совершили настоящее медицинское чудо. Я видела эту слаженную работу, их спокойствие, когда вокруг всё будто замирало. Кислород, носилки, чёткие действия — и папу уже везут в стационар. Спасибо вам за то, что вы были именно там и именно тогда. Вы не просто врачи — вы опора в самую страшную минуту.
В благодарность за жизнь отца ярославна написала стихотворение, которое посвятили ангелам-хранителям в белых халатах.
Когда сама ничем помочь не можешь,
Приходится на чудо уповать.
На волю Божью ты судьбу возложишь
И будешь скорую с молитвой ждать.
Приехала волшебная бригада,
Вошли они – посланники небес.
И стало ясно с одного лишь взгляда –
Что буду я свидетелем чудес.
По возрасту совсем еще мальчишки,
Но действия их слаженны, точны,
Трудились два часа без передышки,
Чтоб жизнь вернуть из вечной тишины.
Пришлось им в ход пустит дефибриллятор,
У Смерти вырвав жизнь отца –
Не каждый чародей – реаниматор
Способен также запускать сердца.
Они смогли. Семье явили чудо –
Спасли отца, надежду подарив,
Что вновь нам удалось избегнуть худа.
Пусть Бог хранит их дружный коллектив!