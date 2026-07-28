Жительница Ярославля написала стихотворение в честь медиков, которые спасли ее отца

Молодые медики два часа спасали ярославца. ФОТО: министерство здравоохранения Ярославской области

В министерстве здравоохранения Ярославской области рассказали, как молодые специалисты скорой помощи – врач Виталий Суворов и фельдшер Даниил Большаков – два часа боролись за жизнь пациента и сделали все возможное (и невозможное), чтобы его спасти.

- Я до сих пор не могу подобрать слов, чтобы передать, что творилось у меня в душе, когда увидела, что папе плохо. Ситуация была критической, жизнь моего отца висела на волоске, - написала в минздрав дочь спасенного пенсионера. - Но приехали они — Виталий Владимирович и Даниил Дмитриевич. Эти совсем ещё молодые ребята в течение двух долгих часов в домашних условиях непрерывно и самоотверженно боролись за его жизнь. Им пришлось применить дефибриллятор и провести сложнейшие реанимационные мероприятия. Они совершили настоящее медицинское чудо. Я видела эту слаженную работу, их спокойствие, когда вокруг всё будто замирало. Кислород, носилки, чёткие действия — и папу уже везут в стационар. Спасибо вам за то, что вы были именно там и именно тогда. Вы не просто врачи — вы опора в самую страшную минуту.

В благодарность за жизнь отца ярославна написала стихотворение, которое посвятили ангелам-хранителям в белых халатах.

Когда сама ничем помочь не можешь,

Приходится на чудо уповать.

На волю Божью ты судьбу возложишь

И будешь скорую с молитвой ждать.

Приехала волшебная бригада,

Вошли они – посланники небес.

И стало ясно с одного лишь взгляда –

Что буду я свидетелем чудес.

По возрасту совсем еще мальчишки,

Но действия их слаженны, точны,

Трудились два часа без передышки,

Чтоб жизнь вернуть из вечной тишины.

Пришлось им в ход пустит дефибриллятор,

У Смерти вырвав жизнь отца –

Не каждый чародей – реаниматор

Способен также запускать сердца.

Они смогли. Семье явили чудо –

Спасли отца, надежду подарив,

Что вновь нам удалось избегнуть худа.

Пусть Бог хранит их дружный коллектив!