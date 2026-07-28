Ярославские энергетики подключили к электрическим сетям более двух тысяч новых объектов

Ярославские энергетики продолжают подключать новые объекты к электроэнергии. ФОТО: пресс-служба ПАО «Россети Центр – «Ярэнерго»

За первое полугодие 2026 года филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго» исполнил 2102 договора на технологическое присоединение. Общая выданная мощность составила 31,4 МВт., сообщили в пресс-службе. Среди новых подключенных объектов – жилые комплексы, туристическая инфраструктура, социально значимые объекты, станции сотовой связи, промышленные предприятия и частные домовладения. В числе наиболее значимых проектов – подключение строящегося многоквартирного дома в Ярославле (0,9 МВт), электротехнического завода в Ростове Великом (0,4 МВт) и производственного цеха в Рыбинском районе (0,2 МВт). Кроме того, энергетики обеспечили электроснабжение семи газовых котельных суммарной мощностью 245 кВт.

– Итоги I полугодия 2026 года показывают, что мы своевременно и в полном объеме отвечаем на растущий запрос промышленности, жилищного строительства и социальной сферы на электроэнергию. Последовательно совершенствуем процессы технологического присоединения, чтобы обеспечить потребителям надежное электроснабжение, способствуя развитию экономики регионов, созданию новых рабочих мест и повышению качества жизни людей, – подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.