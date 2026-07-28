Акция «Шаг к здоровью» в Ярославле: даты и адреса работы мобильных пунктов

Ярославцев приглашают пройти обследование в мобильных пунктах проекта "Шаг к здоровью". Фото: Мэрия Ярославля.

С 28 по 31 июля жители Ярославля могут проверить состояние своего организма в мобильных пунктах проекта «Шаг к здоровью». Медики проведут первичное обследование: измерят рост, вес, давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, а также другие параметры.

Где и когда можно проверить здоровье

28 июля:

— улица Победы, дом 41 (-1 этаж торгового центра) с 14:00 до 19:00;

— улица Гоголя, дом 2 (модуль на 2 этаже торгового центра) с 16:00 до 19:00;

— проспект Авиаторов, дом 88 с 15:00 до 19:00;

— Ленинградский проспект, дом 123 (при входе в торговый центр, башня №2) с 16:00 до 20:00.

29 и 30 июля:

— улица Победы, дом 41 (-1 этаж торгового центра) с 14:00 до 19:00;

— улица Гоголя, дом 2 (модуль на 2 этаже торгового центра) с 16:00 до 19:00;

— проспект Авиаторов, дом 88 с 15:00 до 19:00;

— Ленинградский проспект, дом 123 (при входе в торговый центр, башня №2) с 16:00 до 20:00;

— ДК «Красный Перекоп», улица Стачек, 53 с 15:00 до 18:00.

31 июля:

— проспект Авиаторов, дом 88 с 15:00 до 19:00;

— ДК «Красный Перекоп», улица Стачек, 53 с 15:00 до 18:00.

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