Акция «Шаг к здоровью» в Ярославле: даты и адреса работы мобильных пунктов

Фото: Мэрия Ярославля.
С 28 по 31 июля жители Ярославля могут проверить состояние своего организма в мобильных пунктах проекта «Шаг к здоровью». Медики проведут первичное обследование: измерят рост, вес, давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, а также другие параметры.
Где и когда можно проверить здоровье
28 июля:
— улица Победы, дом 41 (-1 этаж торгового центра) с 14:00 до 19:00;
— улица Гоголя, дом 2 (модуль на 2 этаже торгового центра) с 16:00 до 19:00;
— проспект Авиаторов, дом 88 с 15:00 до 19:00;
— Ленинградский проспект, дом 123 (при входе в торговый центр, башня №2) с 16:00 до 20:00.
29 и 30 июля:
— улица Победы, дом 41 (-1 этаж торгового центра) с 14:00 до 19:00;
— улица Гоголя, дом 2 (модуль на 2 этаже торгового центра) с 16:00 до 19:00;
— проспект Авиаторов, дом 88 с 15:00 до 19:00;
— Ленинградский проспект, дом 123 (при входе в торговый центр, башня №2) с 16:00 до 20:00;
— ДК «Красный Перекоп», улица Стачек, 53 с 15:00 до 18:00.
31 июля:
— проспект Авиаторов, дом 88 с 15:00 до 19:00;
— ДК «Красный Перекоп», улица Стачек, 53 с 15:00 до 18:00.
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