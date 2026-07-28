Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 июля 2026 7:47

Пьяный ярославец из-за вещей в тамбуре чуть не убил соседа

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»
Полина ВАЧНАДЗЕ
Соседские разборки довели до уголовного дела.

Соседские разборки довели до уголовного дела.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Соседские разборки в доме на Ленинградском проспекте Ярославля закончились возбуждением уголовного дела.

Пьяный 42-летний мужчина решил расчистить общий тамбур и начал выбрасывать вещи соседа на лестничную площадку. На шум вышел сосед с верхнего этажа, чтобы узнать, что происходит. Слово за слово и мужчины начали ругаться. Ярославец, радевший за чистоту, ушел к себе в квартиру, а вернулся с заряженным ружьем.

На место был вызван наряд патрульно-постовой службы.

«Дебошира задержали и доставили в отдел полиции. Гладкоствольное охотничье ружье изъято», - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен