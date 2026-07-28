Пьяный ярославец из-за вещей в тамбуре чуть не убил соседа

Соседские разборки довели до уголовного дела. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Соседские разборки в доме на Ленинградском проспекте Ярославля закончились возбуждением уголовного дела.

Пьяный 42-летний мужчина решил расчистить общий тамбур и начал выбрасывать вещи соседа на лестничную площадку. На шум вышел сосед с верхнего этажа, чтобы узнать, что происходит. Слово за слово и мужчины начали ругаться. Ярославец, радевший за чистоту, ушел к себе в квартиру, а вернулся с заряженным ружьем.

На место был вызван наряд патрульно-постовой службы.

«Дебошира задержали и доставили в отдел полиции. Гладкоствольное охотничье ружье изъято», - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен