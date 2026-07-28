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НовостиОбщество28 июля 2026 6:07

Поселок в Ярославской области останется без холодной воды

На сетях запланирован ремонт
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Семибратове отключат холодную воду.

В Семибратове отключат холодную воду.

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 29 июля, в поселке Семибратово-2 (сторона «Финго») не будет холодной воды. Об этом местных жителей предупредили в администрации Ростовского округа.

«Отключение связано с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях на территории завода «Финго», - пояснили в администрации со ссылкой на диспетчера ГП ЯО «Яроблводоканал».

На какой срок отключают воду, не известно.

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