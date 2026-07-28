В Ярославле прошла акция-реквием в память о детях, погибших на Донбассе

Акция-реквием в память о детях, погибших на Донбассе, прошла в Ярославле. Фото: Правительство Ярославской области.

На Стрелке в Ярославле 27 июля прошла акция-реквием в память о детях, погибших на Донбассе. В этот день в 2014 году во время обстрела Горловки погибли мирные жители, в том числе маленькие.

«С тех пор жертвами боевых действий стали более 300 детей. Многие получили тяжелые ранения, потеряли родителей, дом и привычную жизнь. И сегодня мирные жители, в том числе дети, продолжают страдать от обстрелов. Разрушаются дома, школы, детские сады, больницы», - сказал губернатор Михаил Евраев.

Траурная акция началась с минуты молчания. Затем были прочитаны имена и фамилии погибших детей. К памятнику Святой Троицы собравшиеся возложили цветы и мягкие игрушки.

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