Стала известна подробная программа празднования Дня города в Рыбинске

В городе можно будет отлично погулять всей семьей. Фото: Правительство Ярославской области.

Программа составлена так, чтобы весело провести время можно было всей семьей.

Праздничными площадками станут улицы Крестовая, Стоялая, Бульварная, Красная и Соборная площади, Преображенский переулок, Волжская набережная, площадь у ДС «Полет». У Собора планируется открытие скульптурной композиции «Гражданам города Рыбинска». Торжественные мероприятия, награждение Почетных граждан города и чествование медалистов - пройдут в КК «Авиатор».

Программу разместил в соцсетях глава Рыбинского округа Дмитрий Рудаков.

Красная площадь

11:00 – 18:00

«Рыбинск через призму традиций»

фотозоны, театральные мастер-классы, квесты, игры

Переулок Преображенский

14:45 – 15:00

Городская зарисовка «Старый фонарщик»

Крестовая улица (между Красной площадью и Стоялой ул.)

14:00 - 14:30

Гербовое шествие. Участники понесут гербы городов Ярославской области

14:30 - 16:00

Рояль-Дефиле. Музыкальные инструменты будут расставлены на ул. Крестовой. Музыканты выступят прямо под открытым небом.

Улица Бульварная (Ротонда)

12:00 – 17:00

Концерт воспитанников детской музыкальной школы №5, ДК «Волжский», коллективов «ОНиОНА» и «Хорошее настроение», выступление оркестра и солистов муниципального оркестра им. А. Шацкого.

Площадь ДС «Полёт»

11:00 – 15:00

Фестиваль «Рыбинск – город единства»

Площадка посвящена году народного единства

16:00 – 17:00

Театрализованное сказание «От бересты до стали», посвященное 955-летию города Рыбинска, историческим вехам становления города, достижениям рыбинцев.

17:00 – 18:00

Концерт творческих коллективов города Рыбинска.