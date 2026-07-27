Стала известна подробная программа празднования Дня города в Рыбинске

Фото: Правительство Ярославской области.
Программа составлена так, чтобы весело провести время можно было всей семьей.
Праздничными площадками станут улицы Крестовая, Стоялая, Бульварная, Красная и Соборная площади, Преображенский переулок, Волжская набережная, площадь у ДС «Полет». У Собора планируется открытие скульптурной композиции «Гражданам города Рыбинска». Торжественные мероприятия, награждение Почетных граждан города и чествование медалистов - пройдут в КК «Авиатор».
Программу разместил в соцсетях глава Рыбинского округа Дмитрий Рудаков.
Красная площадь
11:00 – 18:00
«Рыбинск через призму традиций»
фотозоны, театральные мастер-классы, квесты, игры
Переулок Преображенский
14:45 – 15:00
Городская зарисовка «Старый фонарщик»
Крестовая улица (между Красной площадью и Стоялой ул.)
14:00 - 14:30
Гербовое шествие. Участники понесут гербы городов Ярославской области
14:30 - 16:00
Рояль-Дефиле. Музыкальные инструменты будут расставлены на ул. Крестовой. Музыканты выступят прямо под открытым небом.
Улица Бульварная (Ротонда)
12:00 – 17:00
Концерт воспитанников детской музыкальной школы №5, ДК «Волжский», коллективов «ОНиОНА» и «Хорошее настроение», выступление оркестра и солистов муниципального оркестра им. А. Шацкого.
Площадь ДС «Полёт»
11:00 – 15:00
Фестиваль «Рыбинск – город единства»
Площадка посвящена году народного единства
16:00 – 17:00
Театрализованное сказание «От бересты до стали», посвященное 955-летию города Рыбинска, историческим вехам становления города, достижениям рыбинцев.
17:00 – 18:00
Концерт творческих коллективов города Рыбинска.