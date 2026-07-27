Суд восстановил на работе несправедливо уволенную ярославну

Суд восстановил женщину на работе. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

35-летняя женщина в апреле 2024 года устроилась на работу на должность менеджера по управлению персоналом. В связи с невыплатой заработной платы с января 2025 года в апреле 2025 года она уведомила работодателя о приостановлении работы.

В мае директор пообещал выплатить деньги, но не сделал этого, а визит сотрудницы принял за возобновление трудовой деятельности, после чего дальнейшее отсутствие на рабочем месте воспринял как прогул, привлек ее к дисциплинарной ответственности и впоследствии уволил.

Участвовавший в рассмотрении дела прокурор отметил, что увольнение работника произведено с нарушением трудового законодательства, а его требования о восстановлении на работе, взыскании утраченного заработка и компенсации морального вреда подлежат удовлетворению.

Кировский районный суд восстановил женщину в занимаемой должности и взыскал в ее пользу невыплаченную заработную плату, проценты за задержку её выплаты, средний заработок за период вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда в сумме более 670 тысяч рублей.

Судебный акт в законную силу не вступил.