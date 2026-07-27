За выходные жулики выманили у ярославцев 5,4 млн рублей

Жулики обманули четырех ярославцев. Фото: Георгий БРИНЧУК

Больше всего потерял 48-летний житель Ярославского района. Мужчине в мессенджере поступило сообщение о входе в учетную запись на портале государственных услуг с номером телефона «службы поддержки». В ходе общения неизвестные убедили мужчину, что от его имени оформлена доверенность, а деньги вот-вот украдут жулики. Следуя указаниям злоумышленников, потерпевший закрыл индивидуальный инвестиционный счет, собрал имевшиеся дома накопления и перевел на указанные реквизиты 3 миллиона 343 тысячи рублей.

Еще одной жертвой аферистов стал молодой человек 2006 года рождения. После того, как он сообщил неизвестному код из СМС-сообщения, в мессенджере ему поступило уведомление о несанкционированном входе в сервис, оказывающий финансовые услуги населению. Под предлогом необходимости «задекларировать» денежные средства мошенники убедили молодого человека передать им наличные, принадлежавшие его матери. Парень поехал в Ростов Великий, где вручил курьеру 900 тысяч рублей.

Жертвами схемы «ваш родственник попал в ДТП» стали двое пожилых жителей Дзержинского района. 88-летняя женщина, принявшая звонившую за свою племянницу, передала курьеру 650 тысяч рублей, а 86-летний мужчина, которому сообщили о дорожно-транспортном происшествии с участием дочери, - 510 тысяч.