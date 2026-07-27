Два ярославских города в субботу отметят дни рождения

Рыбинск и Пошехонье отметят дни рождения. Фото: Правительство Ярославской области.

В Рыбинске мероприятия пройдут в историческом центре, на Волжской набережной и на площади у дворца спорта «Полет». На Соборной площади откроют новую скульптурную композицию «Гражданам города Рыбинска». А по Крестовой улице, где скоро появится современное пешеходное пространство, пройдет гербовое шествие с участием городов Ярославской области. Также там состоится необычное рояль-дефиле – музыканты будут выступать прямо под открытым небом. На площади у дворца спорта «Полет» развернется театрализованное представление, посвященное 955-летию Рыбинска и истории города.

В Пошехонье местные жители и туристы поучаствуют в старинных народных играх, хороводах, познакомиться с наследием и гастрономическими особенностями Пошехонского края. Кроме того, можно будет посетить ярмарку, детские площадки, мастер-классы, иммерсивный спектакль, мобильный планетарий, увидеть выступления творческих коллективов, световое шоу и праздничный фейерверк.