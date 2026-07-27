Пару нетрезвых капитанов поймали во время рейдов по Ярославским водоемам

Нарушителей оштрафовали. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

За выходные нарушители пополнили бюджет на 129 600 рублей – именно столько штрафов им пришлось заплатить.

Самое грубое нарушение совершили два «капитана» лодок, которые управляли маломерными судами в нетрезвом состоянии.

Также во время патрулирования акватории реки Сить в Брейтовском округе был выявлен факт незарегистрированного туристического сплава 58 несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Инспекторы ГИМС МЧС России разыскали сопровождающих тургруппы и разместили их на плавсредствах рядом с детьми. Информация о нарушении была передана в Центр управления в кризисных ситуациях и администрацию муниципального округа. Группа была зарегистрирована в установленном порядке.

Также наказывали за такие грехи, как нарушение правил плавания; управление судном судоводителем, не имеющим удостоверения на право управления; нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на маломерном судне; управление незарегистрированным судном.