В Ярославской области продолжают строить квартиры для нуждающихся

Новые квартиры ждут жильцов. Фото: Правительство Ярославской области.

В областном правительстве рассказали, что в Гаврилов-Яме на улице Пирогова завершаеися возведение нового дома, где будет 48 квартир с готовой отделкой «под ключ» для 97 человек. Здание должны сдать в этом году.

Ранее в прошлом году ключи от новых квартир получили жители Гаврилов-Яма, Семибратова и Ярославля. В этом году – Глебова, Каменников и Рыбинска. Сейчас помимо Гаврилов-Яма строят еще один дом для переселения в Переславле-Залесском.

Новая региональная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда до 2030 года охватит Ярославль, Рыбинск и еще 16 округов. За это время планируется расселить более 20 тысяч квадратных метров аварийного жилья..

Обеспечат жильем и детей-сирот. Нынче приобретено 105 квартир в разных районах при запланированных 104. В Ярославле закуплены 60 однокомнатных, 22 двухкомнатные и одна трехкомнатная квартира.