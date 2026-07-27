Между Москвой и Рыбинском будет ходить скоростная "Ласточка"

Из Москвы в Рыбинск и обратно будет ходить скоростной поезд. ФОТО: канал Михаила Евраева в МАКСе

С субботы, 1 августа, между Рыбинском и Москвой с остановкой в Ярославле начнет курсировать скоростная "Ласточка". Поезд будет ходить по выходным и праздничным дням. Отправление из столицы запланировано на утро, из Рыбинска - на вечер. Время в пути составит около четырех часов.

"Для жителей Рыбинска это еще одна удобная возможность быстро и с комфортом добраться до Москвы. А для гостей — проще приехать в наш регион, познакомиться с нашими городами и достопримечательностями", - сказал глава Ярославской области.

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