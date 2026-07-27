Вандалы оставили без ушей зеленых зайцев в Ярославском районе

В Ярославском районе вандалы лишили зайцев ушей. ФОТО: группа "Подслушано в Красных Ткачах" ВКонтакте

Вандалы испортили зону отдыха в Красных Ткачах Ярославского округа. Подростки, скорее всего, это были они, маркерами сделали надписи на новых деревянных скамейках и оборвали уши зеленым зайцам, установленным на лужайке.

"Родители подростков, поговорите со своими детьми о недопустимости порчи скамеек и арт-объектов", - просят в группе "Подслушано в Красных Ткачах".

В комментариях местные жители считают, что разговоры уже вряд ли помогут - нужно наказывать родителей рублем.

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