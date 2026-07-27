Рыбинцы могут лечить глазные болезни в больнице Ярославля

Рыбинце ввозят на прием к офтальмологам в Ярославль. Фото: Правительство Ярославской области.

Жители Рыбинска и Рыбинского округа теперь могут получить помощь офтальмологом Центральной городской больницы Ярославля. Первые шесть пациентов уже прошли обследование, некоторых записали на операцию.

"Включение в маршрутизацию пациентов Рыбинска и Рыбинского района центральной городской больницы позволит людям, нуждающимся в офтальмологической помощи, получать ее более оперативно. Отделение оснащено современным диагностическим и лечебным оборудованием", - говорит и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко.

В Рыбинске есть офтальмологическое отделение на 25 круглосуточных и 15 дневных коек. Но очередь на замену "хрусталика" сохраняется, поэтому и было принято решение о перевозке пациентов в областной центр. В ЦГБ рыбинцев доставляют на специальном транспорте больницы. Тех, кому операция не нужна, на этой же машине привозят обратно.

"В нашей больнице функционирует круглосуточное офтальмологическое отделение на 60 коек. Только за 2025 год выполнено 6673 операции, из них 3941 – по установке "хрусталика", – пояснил главный врач центральной городской больницы Ярославля Сергей Луганский. – Ни одного послеоперационного осложнения зарегистрировано не было".

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