В Ярославской области будут судить трех женщин, осквернивших памятник воинам

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Прокуратура Борисоглебского района направила в суд уголовное дело об осквернении мемориала. Обвиняемые - местные жительницы от 19 до 34 лет.
Ночью 19 июня три пьяные женщины решили "высушить попы" над Вечным огнем. За этим делом их и застали очевидцы, которые сняли все происходящее на смартфон. Видео опубликовали в соцсетях, где его увидели сотрудники полиции.
За неуважение в памяти воинов, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, жительницам Борисоглебского грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает прокуратура региона.
Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен