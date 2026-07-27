В Ярославской области будут судить трех женщин, осквернивших памятник воинам

За осквернение памятниками воинам будут судить трех жительниц Ярославской области. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Борисоглебского района направила в суд уголовное дело об осквернении мемориала. Обвиняемые - местные жительницы от 19 до 34 лет.

Ночью 19 июня три пьяные женщины решили "высушить попы" над Вечным огнем. За этим делом их и застали очевидцы, которые сняли все происходящее на смартфон. Видео опубликовали в соцсетях, где его увидели сотрудники полиции.

За неуважение в памяти воинов, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, жительницам Борисоглебского грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает прокуратура региона.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен