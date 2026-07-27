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НовостиОбщество27 июля 2026 9:49

В Ярославской области отменили режим беспилотной опасности

Он действовал с раннего утра 27 июля
Полина ВАЧНАДЗЕ
Отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области.

Отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области.

Режим беспилотной опасности в Ярославской области отменили, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Наш регион был атакован украинским беспилотниками ранним утром 27 июля. Над регионом уничтожили 40 БПЛА. Один мужчина получил осколочные ранения, ему оказана медицинская помощь.

"В нескольких домах выбиты стекла, есть повреждения личного автотранспорта жителей региона. Компенсация будет предоставлена всем пострадавшим", - сказал глава Ярославской области.

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