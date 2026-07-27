В Ярославской области в июне подорожали овощи и туры за границу

В июне в Ярославской области сильнее всего дорожали овощи и зарубежные туры. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

По данным Росстата, в июне цены в Ярославской области по сравнению с маем выросли на 0,77%. Годовая инфляция составила 6,79%, и это выше, чем в среднем по стране на 0,77%.

Как сообщает региональное отделение Банка России, самый высокий рост цен зафиксирован на продукты питания, в частности на овощи и фрукты. Объясняется это тем, что прошлогодние запасы овощей из "борщевого набора" - картофеля, капусты, свеклы, лука и моркови - подходят к концу, а нового урожая на полках магазинов еще мало.

"Также стали дороже мясные продукты – производители переносили в цены возросшие затраты на сырье, упаковку и логистику. Яйца, напротив, подешевели, так как птицефабрики нарастили выпуск продукции, что позволило снизить цены", - сказали в Ярославском отделении Банка России.

При этом снизилась стоимость телевизоров, компьютеров, бытовой техники. Но парфюмерия и косметика подорожали. Повысились цены на отдых за границей - как обычно, спрос в летние месяцы больше. Подорожали некоторые бытовые услуги,

в том числе ремонт и техобслуживание транспорта, а также ремонт и пошив одежды.

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