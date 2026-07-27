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НовостиОбщество27 июля 2026 6:17

Из Ярославля в сторону Москвы открыли движение

Перекрытие пересечения Московского проспекта с ЮЗОД снято
Полина ВАЧНАДЗЕ
Движение из Ярославля в Москву открыли. ФОТО: "Жесть Ярославль" в МАКСе

Движение из Ярославля в Москву открыли. ФОТО: "Жесть Ярославль" в МАКСе

В Ярославле перекрытие Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято, сообщил глава региона Михаил Евраев. Общественный транспорт возвращается на свои маршруты.

Утром 27 июля Ярославская область подверглась атаке вражеских беспилотников, из-за чего в регионе был введен режим беспилотной опасности, который все еще действует.

Всего над территорией России, по данным Минобороны, этой ночью было сбито 276 БПЛА. Сколько дронов уничтожено над Ярославской областью, не уточняется.

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