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НовостиОбщество27 июля 2026 6:09

На Ярославской областью 27 июля уничтожили БПЛА

Над территорией России были сбиты 276 беспилотников
Полина ВАЧНАДЗЕ
Дежурными силами ПВО над территорией России перехвачены и уничтожены 276 украинских БПЛА.

Дежурными силами ПВО над территорией России перехвачены и уничтожены 276 украинских БПЛА.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ярославская область 27 июля была атакована украинскими беспилотниками. Власти ввели режим бепилотной опасности, ограничили выезд из Ярославля в сторону Москвы.

По данным Министерства обороны РФ, минувшей ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 276 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Московского региона, республик Крым, Татарстан, Удмуртия, Краснодарского края и над акваториями Черного и Азовского морей.

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