В Ярославле изменили маршруты автобусов из-за перекрытия Московского проспекта

Фото: Правительство Ярославской области.
Из-за атаки вражеских беспилотников утром 27 июля перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Маршруты автобусов были изменены.
Транспорт, который ходит по Московскому проспекту, сейчас ездит через Суздальское шоссе и улице Калинина. Также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте.
"Межмуниципальные автобусные маршруты, следующие по перекрытому участку дороги М8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала", - сказал губернатор Михаил Евраев.
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