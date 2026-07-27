В Ярославле изменили маршруты автобусов из-за перекрытия Московского проспекта

В Ярославле временно изменили маршруты автобусов, которые ездят по Московскому проспекту. Фото: Правительство Ярославской области.

Из-за атаки вражеских беспилотников утром 27 июля перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Маршруты автобусов были изменены.

Транспорт, который ходит по Московскому проспекту, сейчас ездит через Суздальское шоссе и улице Калинина. Также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте.

"Межмуниципальные автобусные маршруты, следующие по перекрытому участку дороги М8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала", - сказал губернатор Михаил Евраев.

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