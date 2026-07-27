Ярославскую область атаковали украинские БПЛА

Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области.

Утром 27 июля Ярославскую область атаковали украинские беспилотники.

"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", - написал губернатор региона Михаил Евраев.

Ярославцев просят воздержаться от поездок в этом направлении или выбрать путь объезда перекрытого участка.

В Ярославской области действует режим беспилотной опасности.

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