Ход расследования ДТП с автобусом под Ярославлем на контроле прокуратуры

Ход расследования контролирует прокуратура. Фото: Прокуратура Ярославской области..

Ранее мы писали об аварии с экскурсионным автобусом, которая случилась рано утром 26 июля на 27 км автодороги Тутаев - Шопша.

Водитель микроавтобуса Mercedes Benz не справился с управлением, машина угодила в кювет.

Травмы получили восемь человек, в том числе девятилетний ребенок и 16-летний подросток. Семерых пострадавших врачи осмотрели и отправили лечиться амбулаторно, одна женщина в больнице.

В областной прокуратуре сообщили, что проконтролируют ход расследования уголовного дела, возбужденного СКР по факту ДТП.