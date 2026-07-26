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НовостиПроисшествия26 июля 2026 16:31

Ход расследования ДТП с автобусом под Ярославлем на контроле прокуратуры

Одна пассажирка в больнице
Георгий БРИНЧУК
Ход расследования контролирует прокуратура.

Ход расследования контролирует прокуратура.

Фото: Прокуратура Ярославской области..

Ранее мы писали об аварии с экскурсионным автобусом, которая случилась рано утром 26 июля на 27 км автодороги Тутаев - Шопша.

Водитель микроавтобуса Mercedes Benz не справился с управлением, машина угодила в кювет.

Травмы получили восемь человек, в том числе девятилетний ребенок и 16-летний подросток. Семерых пострадавших врачи осмотрели и отправили лечиться амбулаторно, одна женщина в больнице.

В областной прокуратуре сообщили, что проконтролируют ход расследования уголовного дела, возбужденного СКР по факту ДТП.