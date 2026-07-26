Ярославские зацеперы пугают земляков прыжками на троллейбусы

Опасные забавы подростков пугают земляков. Фото: телеграм-канал Жесть Ярославль

Видео с опасными забавами детей разместили в соцсетях ярославцы, живущие неподалеку от остановки ЖК «Династия». Они уже несколько раз видели, как дети с крыши остановки пытаются попасть на крышу автобуса или троллейбуса. Их товарищ просто цепляется за лестницу.

«Хотелось бы, чтобы родители провели с детьми воспитательную беседу», -пишут очевидцы.

На самом деле оптимальным вариантом было бы, если бы на подростков обратили внимание полицейские и оштрафовали родителей за невыполнение обязанностей по воспитанию.