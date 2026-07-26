По факту ДТП с автобусом под Ярославлем возбуждено уголовное дело

Микроавтобус угодил в кювет. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

Ранее мы писали об аварии, в которую попал под Ярославлем экскурсионный микроавтобус.

В региональном СКР сообщили, что Следственными органами СК России по Ярославской области по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Авария случилась утром 26 июля на 27 м километре автодороги Тутаев — Шопша. Mercedes Benz с 19 пассажирами опрокинулся в кювет. Ранены 8 человек, включая двоих детей.

«Продолжается проведение следственных и иных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - сказали в ведомстве.