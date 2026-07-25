В Ярославле нетрезвый мужчина нарочно облил девушку в автобусе

Скандал в автобусе. Фото: телеграм-канал Жесть Ярославль

По словам очевидцев, случилось это в автобусе маршрута №50. Нетрезвый мужчина обиделся на девушку, которая попросила его побыстрее зайти в автобус, потому что её чуть не зажало в дверях. В отместку он выбежал следом за ней, когда она выходила, и выплеснул на пассажирку остатки напитка.

Другие люди попросили водителя высадить дебошира, но тот отказался, посоветовав звонить в полицию или самим выходить, если ситуация не устраивает.

Пассажиры отметили, что только один мужчина объяснил дебоширу его неправоту – и перед выходом тот даже пожал ему руку.

Будет ли требовать сатисфакции пострадавшая, неизвестно.