Посетители ярославского кладбища просят убрать с могил дерево

Упавшее дерево повредило оградки и памятники. Фото: телеграм-канал Жесть Ярославль

Горожанка разместила в сетях крик души после визита на Леонтьевское кладбище. Там пару месяцев назад упало дерево.

Убирать ствол никто не стал. Посетители погоста сами распилили дерево, но убрать его не смогли.

- Заборы у людей погнуты, памятники испорчены, к могиле не пройти. Звонила в администрацию — никто не отвечает, - сетует ярославна.

Она попросила все исправить. Но судя по комментариям пользователей соцсетей, и на других кладбищах дело обстоит не лучше.

- Мы на Донском пилили сами, - сообщают комментаторы.