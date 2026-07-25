Ярославские полицейские развлекали малышей на Дне мороженого

Полицейские развлекали детей. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

В городском парке во время проведения традиционного Дня мороженого можно было не только угоститься главным летним лакомством. Там развернулась интерактивная зона, где были представлены различные специальности МВД России, на которых присутствующие смогли непосредственно пообщаться с полицейскими, узнать об особенностях службы правоохранителей.

Детям разрешали примерить экипировку и специальные средства патрульно-постовой службы полиции, исследовать служебные автомобили, а также увидеть содержимое чемоданчиклв сотрудников экспертно-криминалистического центра регионального УМВД. О безопасном поведении на улицах и дорогах в период летних школьных каникул рассказали сотрудники госавтоинспекции. Кинологи познакомили ребят с четвероногим напарником.

А еще всем желающим стражи порядка объяснили порядок поступления в высшие учебные заведения системы МВД России и проинформировали о социальных гарантиях, которые государство предоставляет сотрудникам органов внутренних дел.