Волжская набережная в Рыбинске станет ярмарочной

Так набережная выглядела в начале XX века. Фото из книги Ю.М. Сутягин "Альбом-каталог почтовых карточек, открытых писем с видами старого города Рыбинска" Рыбинск 1991

О намерении оживить историю рассказал в соцсети глава округа Дмитрий Рудаков. Рыбинская ярмарка развернется и будет действовать на постоянной основе от Хлебной биржи до Стоялой.

В 19 веке тут было много лавок – и сейчас появятся 23 павильона в старинном стиле - три деревянных пятиметровых домика, десять поменьше и столько же мобильных с покрытием из текстиля. Свою продукцию представят мастера-прикладники, создатели сувениров и локальных деликатесов. Предприниматели уже подают заявки на аренду торговых площадей.

На набережной обещают установить антуражную входную группу, расставить пузатые бочки и деревянные цветочницы.

«Появится даже балаганчик, где смогут выступать артисты-кукольники», - обещает Рудаков.

Ярмарка будет работать круглый год.