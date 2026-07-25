Волжская набережная в Рыбинске станет ярмарочной

О намерении оживить историю рассказал в соцсети глава округа Дмитрий Рудаков. Рыбинская ярмарка развернется и будет действовать на постоянной основе от Хлебной биржи до Стоялой.
В 19 веке тут было много лавок – и сейчас появятся 23 павильона в старинном стиле - три деревянных пятиметровых домика, десять поменьше и столько же мобильных с покрытием из текстиля. Свою продукцию представят мастера-прикладники, создатели сувениров и локальных деликатесов. Предприниматели уже подают заявки на аренду торговых площадей.
На набережной обещают установить антуражную входную группу, расставить пузатые бочки и деревянные цветочницы.
«Появится даже балаганчик, где смогут выступать артисты-кукольники», - обещает Рудаков.
Ярмарка будет работать круглый год.