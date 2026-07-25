Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июля 2026 10:09

Суд запретил ярославскому наркоману ездить на машине

По медицинским показаниям
Георгий БРИНЧУК
Суд запретил ярославцу управлять транспортом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд запретил ярославцу управлять транспортом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У 24-летнего ярославца по итогам обследования врачебной комиссией диагностировали синдром зависимости от опиатов. Этот недуг является противопоказанием к управлению транспортными средствами. Но у парня имелись права категорий В, В1, С, С1, М со сроком действия до 2032 года.

В областной прокуратуре напомнили, что наличие права управления транспортными средствами у лица, имеющего медицинские противопоказания, небезопасно для окружающих. По результатам проверки прокуратура района направила в суд иск о прекращении права на управление транспортными средствами на основании водительского удостоверения до прекращения диспансерного наблюдения, в связи с выздоровлением.

Эти требования удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда поставлено прокуратурой района на контроль.