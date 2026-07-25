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НовостиОбщество25 июля 2026 9:18

Ярославцы устали от музыки на Волжской набережной

Особенно страдают от классики жильцы дома, рядом с которым установлен динамик
Георгий БРИНЧУК
Громкая музыка мешает ярославцам. Фото: телеграм-канал Жесть Ярославль.

Громкая музыка мешает ярославцам. Фото: телеграм-канал Жесть Ярославль.

На пытку музыкой губернатору пожаловались в соцсетях жильцы дома № 25 на Волжской набережной. С некоторых пор им не дает покоя трансляция классики. И вовсе не потому, что им не нравятся признанные шедевры мировой культуры.

Громкая музыка, которую приходится слушать практически постоянно, мешает жильцам. Также они отметили, что из-за привычки к постоянному звуковому фону могут пропустить сообщение о ЧС, которое будет транслироваться через эти же динамики.

В правительстве области сообщили, что разберутся в ситуации.

Судя по комментариям пользователей соцсетей, слишком громкие звуки не радуют и тех, ради кого на набережной установили аппаратуру, - горожан и туристов, которые гуляют у реки. Музыка кажется многим людям навязчивой и порой не позволяет просто отдохнуть во время прогулки.