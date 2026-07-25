Ярославна подарила лже-банкирам полмиллиона

Деньги девушка перевела жуликам. Фото: Георгий БРИНЧУК

25-летней девушке позвонила «сотрудница налоговой службы» и сообщила о задолженности. Чтобы решить проблему, надо было записаться на прием.

На телефон девушки пришел код, который она сообщила лжесотруднице. Вскоре горожанке позвонила «сотрудница безопасности портала государственных услуг» и пояснила, что личная информация гражданки попала к мошенникам.

После с девушкой связался «сотрудник банка», следуя инструкциям которого она взяла кредит и забрала деньги наличными в банке. Наличные с помощью приложения, ссылку на которое отправили жулики, ярославна перевела обманщикам через банкомат в торговом центре. Так она потеряла 500 тысяч рублей.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве.