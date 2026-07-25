Ярославская область – в тройке лидеров в ЦФО по востребованности отелей

Область привлекает все больше туристов. Фото: Правительство Ярославской области.

В областном правительстве отметили, что за первое полугодие 2026-го доходы в гостиничном секторе выросли на 41,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С развитием туризма связано увеличение количества рабочих мест, повышение зарплат и увеличение налоговых поступлений.

С начала года в регионе введено почти 180 новых номеров в модульных отелях и глэмпингах. До конца года планируем построят 600 номеров. Количество отелей и гостевых домов, подключённых к сервисам бронирования, выросло на 39 процентов. По краткосрочной аренде жилья Ярославская область возглавила рейтинг регионов ЦФО.