Ярославцу грозит срок за подделку прав на управление лодкой

Нарушителей оштрафовали. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

Нарушителей поймали сотрудники Центра ГИМС регионального ГУ МЧС в ходе рейда, который они провели совместно с полицейскими в акватории Рыбинского водохранилища.

За это время было вынесено шесть постановлений за отсутствие надетых спасательных жилетов. Штраф 15 000 рублей придется заплатить владельцу гидроцикла, который не прошел государственную регистрацию.

Кроме того, в ходе проверки документов инспекторы Брейтовского участка ГИМС выявили факт использования поддельного удостоверения на право управления маломерным судном. Нарушитель признался в содеянном. Документ изъят, выписан штраф в 10 000 рублей. Виновнику грозит еще и уголовная ответственность.